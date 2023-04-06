ABD'den Çin'i kızdıracak açıklama: Silah satmaya devam etmeliyiz

McCarthy, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'ndeki görüşmelerinin ardından görüşmeye katılan bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri ile basın açıklaması yaptı.

ABD'nin Tayvan'a desteğinin önemini vurgulayan McCarthy, bu kapsamda atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

"Tayvan'a silah satışına devam etmeli ve bu satışların Tayvan'a zamanında ulaşmasını sağlamalıyız. İkinci olarak, özellikle ticaret ve teknoloji alanında ekonomik işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Üçüncüsü, ortak değerlerimizi dünya sahnesinde tanıtmaya devam etmeliyiz."

McCarthy, dünyadaki gerilimin Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyesinde olduğu görüşünü paylaşarak, Tayvan lideriyle bugünkü görüşmelerinin barış ve istikrar kapsamında önemli olduğunu vurguladı.

Pekin yönetimi ile gerilimin tırmanmasına neden olmakla ilgili bir endişesi olup olmadığına ilişkin soruya McCarthy, "Hayır, niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil." yanıtını verdi.

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McCarthy, barıştan yana olduklarının altını çizerek, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı. Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara McCarthy, henüz böyle bir planın gündemde olmadığını ancak olmayacağı anlamına da gelmediği yanıtını verdi.

Olası Tayvan ziyaretini yalnız değil her iki partiden de temsilcilerle yapabileceğini söyleyen McCarthy, "Çin, bana nereye gidebileceğimi veya kiminle konuşabileceğimi söyleyemez." şeklinde konuştu.

Macron'un Çin ziyareti

McCarthy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretiyle ilgili ise söz konusu ziyareti desteklediklerini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Macron'un ziyaretinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve demokrasiyle ilgili doğru mesajların yanı sıra Tsai'nin ABD Kongresi üyeleriyle buluşmasının olumlu olduğuna dair mesajlar vermesini umduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaşı Tayvan'daki durum için örnek gösteren McCarthy, caydırıcılığın sağlanması ve kendilerini savunabilmeleri için Tayvan'a silah temin etmenin önemli olduğunu vurguladı.

McCarthy ayrıca, ABD semalarında uçan casus balonla ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini, neler olduğuna bağlı olarak bu eylemin farklı sonuçları olabileceğini ifade etti.

Milletvekilleri de Tayvan'ın bölgesel önemi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.