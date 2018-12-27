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ABD'den Çin'e yasak geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çinli Huawei ve ZTE ürünlerini satın almasını yasaklayacak başkanlık kararnamesi üzerinde çalışmaya başladığı iddia edildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 20:01
ABD'den Çin'e yasak geliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yılda, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE ürünlerini satın almasını yasaklayacak başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Reuters tarafından Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılarak aktarılan habere göre, Trump’ın yeni yılda ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE ürünlerini satın almasını yasaklayacak başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığı belirtildi. Kaynakların açıklamasına göre Trump, konuyu ulusal güvenlik kapsamında değerlendiriyor ve ulusal bir acil durum ilan etmeyi planlıyor.

ABD’nin gerekçesi casusluk

Bu hamle Trump’ın, Çin'in en büyük ağ ekipmanı şirketleri olan Huawei ve ZTE’nin ABD pazarında önünü kesmek için atmış olduğu son adım olarak değerlendirildi.

Washington, bu şirketlerin Pekin hükümetinin yönlendirmesiyle çalıştığını ve ekipmanlarını ABD’de casusluk yapmak amacıyla kullanabileceğini iddia ediyor.

Ürünler doğrudan engellenebilecek

İletişim sektörü ve ABD yönetimindeki kaynaklar, söz konusu kararname üzerinde 8 aydan fazla bir süredir çalışıldığını ve getirilecek düzenlemeyle ABD Ticaret Bakanlığı'nın ulusal güvenlik riski oluşturan firmaların ürünlerinin alımını doğrudan engelleyebileceğini ifade etti.

Kaynaklar, bu kararnamede Huawei ve ZTE isminin geçmesine rağmen Ticaret Bakanlığı yetkililerinin bunu, 2 şirket tarafından üretilen teçhizat kullanımının sınırlandırılması olarak yorumladığını söyledi.

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nın uygulanması

Bu kararname Trump’a, ABD’yi tehdit eden ulusal acil duruma cevaben ticareti düzenleme yetkisi veren bir yasa olan Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı yürürlüğe koyma yetkisi veriyor.

Kararname, ABD’li kablosuz ağ şirketlerinin 5G teknolojisinin uygulanmasına hazırlık kapsamında yeni ortaklar kablosuz servis arayışında olduğu bir zamanda bağlayıcı bir zorunluluk kazandı.

Çin’den ilk tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, söz konusu kısıtlama hakkında resmi olmadığı için yorum yapmayacağını ifade ederek, "Güvenlik sorunları söz konusu olduğunda gerçeklerin konu hakkında konuşmasına izin vermek bazen en iyisidir. Bazı ülkeler, hiçbir kanıt olmadan ve ulusal güvenlikten faydalanarak, teknoloji alışverişi faaliyetlerini yasaklamak için taktiksel olarak suç işlediler” dedi.

Huawei ile ZTE konuyla ilgili şuana kadar açıklama yapmazken, iki şirket daha önce ABD'nin söz konusu iddialarını reddetmişti.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:01
  1. ABD
  2. çİN

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