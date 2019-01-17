ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın 16 Ocak 2019, Çarşamba günü yayınladığı açıklamada, Türkiye genelinde seyahat riskinin 3’üncü seviyede olduğu iddia edilirken, Suriye ve Irak sınırı bölgelerinde riskin 4’üncü, yani en üst seviyede olduğu savunuldu. Açıklamada terör tehlikesinden dolayı Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgelere seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldı.

Saldırı uyarısı!

Terör gruplarının Türkiye’ye yönelik saldırı planlarına devam ettiklerinin belirtilidiği açıklamada olası saldırıların önceden uyarı ya da işaret olmadan gerçekleşebileceği ve saldırılarda genellikle “turistik yerler, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, eğlence kulüpleri, restoranlar, ibadet yerleri, kültür ve spor merkezleri, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer halka açık mekanların” hedef gösterildiği belirtildi.

İleri gittiler!

Seyahat uyarısında aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu on binlerce kişinin “sözde terör iddialarıyla” Türkiye’de gözaltına alındığı iddia edildi ve bu iddiaların “siyasi güdümlü gibi göründüğü” ifadesine de yer verilerek bir skandala daha imza atıldı.

Uyarıda ABD vatandaşlarının Türkiye’den ayrılma yasağıyla karşı karşıya kalabildiği durumlar hatırlatıldı ve Türkiye hükümeti tarafından açık bir şekilde onaylanmayan “gösterilere katılmanın ya da hükümeti eleştirmenin tutuklamayla sonuçlanabileceği” yönünde de uyarı yapıldı.

Amerika’nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceğinin altı çizildi. Zira Türkiye’de çalışan Amerikalı kamu çalışanlarının bu illere yetkililerin izni olmadan seyahat etmeleri yasak.