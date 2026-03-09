Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Berke Kırıkkanat da küresel bazda artan yalnızlığı "Modern Yalnızlık Paradoksu" olarak tanımladı. Sosyal medyanın yoğun kullanımı ve yüz yüze temasın azalması gibi nedenlerin, bu duygunun gençler arasında daha da derinleşmesine yol açtığına işaret eden Kırıkkanat, şu değerlendirmelerde bulundu: