  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar TB2 SİHA kopyalanmasına göz yummuşlardı! Şimdi de Türkiye'den savaş helikopteri istiyorlar İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor! Kimsenin cesaret edemediği çağrıyı o yaptı! Fransız siyasetçiden ABD ve İsrail’e yaptırım çağrısı Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi Kim bilir demeyin ve ihmal etmeyin sakın!.. 50-70 yaş arasında tarama, kolon kanserini önleyebilir İran'ın reddedip Türkiye'nin aldığı S-400'lerle ilgili olay sözler: Kim bilir neleri caydırdı İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu... Türk mühendisleri ilki gerçekleştirdi: Avrupa ülkeleri almak için sıraya girdi! Tarih belli oldu! IBAN’a para transferinde yeni dönem Meloni’nin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına bakışı: Ne onaylıyorum ne de kınıyorum
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Sosyal medya konusunda uzman o isimden çarpıcı bilgiler geldi.

#1
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu, yalnızlığın beyinde sürekli bir tehdit algısı oluşturduğunu belirterek, "Kortizol yükseliyor, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücut uzun süreli bir stres hali içinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2025'te yayımladığı "Yalnızlıktan Sosyal Bağlantıya: Daha Sağlıklı Toplumlar İçin Bir Yol Haritası" başlıklı raporu, yalnızlığın küresel ölçekte yaygın bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

#3
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu, yalnızlığın klinik etkilerinin artık görmezden gelinemeyecek düzeyde olduğunu belirtti. Yalnızlığın sadece ruhsal bir durum olmadığını ifade eden Zahmacıoğlu, "Kalp hastalıkları, diyabet, demans ve erken ölüm riskini ciddi biçimde artırıyor. Yalnızlık beyinde sürekli bir tehdit algısı yaratıyor, kortizol yükseliyor, bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücut uzun süreli bir stres hali içinde kalıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

#4
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Zahmacıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin tek kişilik hane sayısının 5,5 milyonu aştığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısındaki artış yüzde 60'ın üzerinde. En yüksek oranlar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde görülüyor. Bu artış, toplumsal dönüşümün kaçınılmaz bir sonucu. Bireyselleşme sosyal bağları zayıflatıyor. Yalnızlık artık istisna değil, gündelik hayatın bir parçası haline geliyor."

#5
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Yalnızlığın yapısal boyutuna da dikkati çeken Zahmacıoğlu, yalnızlığın bir karakter kusuru değil, modern yaşamın ürettiği yapısal bir sorun olduğunu anlattı.

#6
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Berke Kırıkkanat da küresel bazda artan yalnızlığı "Modern Yalnızlık Paradoksu" olarak tanımladı. Sosyal medyanın yoğun kullanımı ve yüz yüze temasın azalması gibi nedenlerin, bu duygunun gençler arasında daha da derinleşmesine yol açtığına işaret eden Kırıkkanat, şu değerlendirmelerde bulundu:

#7
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

"Gençler sürekli çevrim içi, sürekli bağlantıda ama bu bağlantılar derinlik taşımıyor. Araştırmalar, 18-25 yaş grubunda yalnızlık oranlarının bazı ülkelerde yüzde 60'a ulaştığını gösteriyor. Bu, 'kimsem yok' yalnızlığı değil, kalabalıklar içinde hissedilen anlaşılamama ve duygusal güvencesizlik."

#8
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Kırıkkanat, son iki yılda yalnızlıkla mücadelede yapay zeka destekli sohbet uygulamaları ve dijital araçların hızla yaygınlaştığına da dikkati çekti.

#9
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Yapay zekanın kişiye "duyulma" hissi verebildiğini ancak bunun gerçek ilişkilerin yerini tutmadığını anlatan Kırıkkanat, "Aşırı kullanımda sosyal beceriler körelebiliyor ve kişi gerçek hayattan daha da kopabiliyor.

#10
Foto - Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi

Sosyal medya ise insanları birbirine bağlamak yerine çoğu zaman karşılaştırma, yetersizlik ve dışlanmışlık duygusunu besliyor. Toplum olarak daha fazla bağlantıya değil, daha fazla anlamlı bağa ihtiyacımız var." değerlendirmelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı

Sokak röportajında kendisine yöneltilen "Erdoğan mı İmamoğlu mu?" sorusuna yanıt veren bir vatandaşın sözleri kısa sürede gündeme oturdu. İs..
Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor
Dünya

Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarına karşı ABD’ye destek verm..
İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar
Gündem

İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar

İran'ın misilleme saldırılarında gerçek bilançoyu gizleyen İsrail, füzeleri görüntüleyen vatandaşlarını gözaltına almaya başladı...
Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!
Dünya

Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!

Lübnan’ın doğusunda İsrail askerlerinin helikopterlerle gerçekleştirdiği havadan indirme girişimi sonrası Hizbullah ile şiddetli çatışmalar ..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!
Gündem

ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!

Tarih tekerrürden ibarettir derler... 1941 yılında Japonya’nın baskın saldırısıyla sarsılan ve Pasifik’teki gücü felç olan ABD, bugün benzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23