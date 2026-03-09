  • İSTANBUL
3 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Küçük çocuk, hemşirenin saniyeler içinde yaptığı Heimlich manevrası sayesinde yeniden nefes almaya başladı.

Olay, hastanede mesai dışı poliklinik hizmetlerinin sürdüğü 17.00-19.00 saatleri arasında meydana geldi. Poliklinik önünde ailesiyle bekleyen çocuğun nefes borusuna yediği şeker kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını ve ailesinin paniklediğini fark eden Acil Servis Süpervizörü Sabri Demirbaş, hızla olay yerine koşarak müdahale etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Demirbaş’ın soğukkanlılığını koruyarak küçük çocuğa müdahale ettiği görüldü. Tecrübeli hemşire, uyguladığı Heimlich manevrası ile ikinci denemede şeker parçasını çıkartarak çocuğun yeniden nefes almasını sağladı.

"Eğitimin nerede gerekeceği hiç belli olmuyor"

Olayı anlatan Sabri Demirbaş, 39 yıllık meslek tecrübesinin önemine dikkat çekerek, "Şehir Hastanesinin açılışından bu yana süpervizör olarak görev yapıyorum. Olay anında görev yerime geçerken bağrışmaları duydum. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını gördüm. Doğru pozisyonda yaptığım 2-3 manevra sonrası şeker dışarı çıktı. Mesleğimiz gereği aldığımız ilk yardım eğitimlerinin nerede ve ne zaman hayat kurtaracağı belli olmuyor. Üzerimize düşen görevi yaptık, aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Olayın ardından sevinçli aile, hastaneyi ziyaret ederek sağlık personeline teşekkür etti.

