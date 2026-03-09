  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar TB2 SİHA kopyalanmasına göz yummuşlardı! Şimdi de Türkiye'den savaş helikopteri istiyorlar İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor! Kimsenin cesaret edemediği çağrıyı o yaptı! Fransız siyasetçiden ABD ve İsrail’e yaptırım çağrısı Sosyal medya insanları birbirine bağlamak yerine... Yeditepe Üniversitesinden 'kronik yalnızlık' değerlendirmesi Kim bilir demeyin ve ihmal etmeyin sakın!.. 50-70 yaş arasında tarama, kolon kanserini önleyebilir İran'ın reddedip Türkiye'nin aldığı S-400'lerle ilgili olay sözler: Kim bilir neleri caydırdı İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu... Türk mühendisleri ilki gerçekleştirdi: Avrupa ülkeleri almak için sıraya girdi! Tarih belli oldu! IBAN’a para transferinde yeni dönem Meloni’nin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına bakışı: Ne onaylıyorum ne de kınıyorum
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

Ramazan ayında özellikle tansiyon hastalarının sık sık yaptığı hatalar kalp üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. İşte oruç tutan tansiyon hastalarının hataları…

#1
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kronik hastalığı olan bireylerin sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, tansiyon hastalarının sık yaptığı hatalara dikkat çekti. Nurkalem, özellikle hekim kontrolü olmadan ilaçların kesilmesi, tuz oranı yüksek gıdaların fazla tüketilmesi ve gün içinde yeterli sıvı alınmamasının ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

#2
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Nurkalem, bu hataların tansiyon dengesini bozarak kalp ritim problemleri başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini söyledi. Ramazan sürecinde hem beslenme düzeninin hem de ilaç kullanımının mutlaka doktor önerisi doğrultusunda planlanması gerektiğini vurgulayan Nurkalem, tansiyon hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.

#3
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

Ramazan ayında oruç tutan tansiyon hastalarının en sık yaptığı hatalar nelerdir? 1. Ramazan öncesi hekim kontrolünün yapılmaması ve ilaçların doz ayarının düzenlenmemesi İlaçların tamamen kesilmesi büyük bir hatadır. Gün içinde birkaç kez alınması gereken kısa etkili ilaçların dozlarının atlanması da sık yapılan yanlışlardan biridir. Ramazan öncesinde mutlaka hekim kontrolü yapılmalı; kişinin oruç tutup tutamayacağı değerlendirilmeli ve ilaçlar oruç düzenine göre yeniden organize edilmelidir. Ayrıca bazı ilaçlar oruç sırasında sıvı ihtiyacını artırmaktadır. Özellikle kalp yetersizliği ve tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, oruca uygun şekilde yeniden düzenlenmesi için mutlaka hekim tarafından gözden geçirilmesi gerekir.

#4
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

2. "Tuz bombası" olarak tarif ettiğimiz sucuk, salam, pastırma, salamura ve turşu gibi gıdaların Ramazan ayında fazla miktarda tüketilmesi Bu tür besinlerin Ramazan'da çok ölçülü ve kontrollü bir şekilde, mümkün olduğunca az tüketilmesini öneriyoruz.

#5
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

3. Yeterince sıvı almamak ve sahuru atlamak Sahurun atlanması ve sıvı tüketiminin azalması, gün içerisinde tansiyon düşmelerine ve kan şekeri dengesizliklerine yol açmaktadır.

#6
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

4. İftardan sonra fazla miktarda çay ve kahve tüketerek uyku düzeninin bozulması Bu durum hem sıvı dengesini olumsuz etkiler hem de uyku kalitesini düşürür.

#7
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

5. Özellikle iftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yemek Burada önerimiz, iftar öğününün ikiye bölünerek daha uzun bir zaman diliminde tüketilmesidir. Bu yöntem, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar; ayrıca aşırı yemek yemeye bağlı mide şişkinliği, gaz ve hazımsızlık gibi şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kalp üzerinde oluşabilecek ani yüklenmeyi de önler.

#8
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

6. Gece yatmadan hemen önce yemek yemek Bu durum özellikle reflü şikâyetlerini artırır ve sindirim sorunlarına yol açar. Bu nedenle yatmadan en az iki saat önce gıda alımının kesilmesi gerekmektedir.

#9
Foto - İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

7. Özellikle tansiyon hastalarının düzenli tansiyon ölçümü yapmaması Tansiyon, kalp yetersizliği ve şeker hastalarının Ramazan öncesinde mutlaka hekim kontrolünden geçmesi gerekir. İlaç düzenlemeleri yapıldıktan ve hekim onayı alındıktan sonra, Ramazan boyunca aralıklı tansiyon ölçümleri yapılarak sonuçların kaydedilmesi ve doktorla paylaşılması büyük önem taşımaktadır./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı

Sokak röportajında kendisine yöneltilen "Erdoğan mı İmamoğlu mu?" sorusuna yanıt veren bir vatandaşın sözleri kısa sürede gündeme oturdu. İs..
Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor
Dünya

Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarına karşı ABD’ye destek verm..
İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar
Gündem

İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar

İran'ın misilleme saldırılarında gerçek bilançoyu gizleyen İsrail, füzeleri görüntüleyen vatandaşlarını gözaltına almaya başladı...
Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!
Dünya

Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!

Lübnan’ın doğusunda İsrail askerlerinin helikopterlerle gerçekleştirdiği havadan indirme girişimi sonrası Hizbullah ile şiddetli çatışmalar ..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!
Gündem

ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!

Tarih tekerrürden ibarettir derler... 1941 yılında Japonya’nın baskın saldırısıyla sarsılan ve Pasifik’teki gücü felç olan ABD, bugün benzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23