İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!

Ramazan ayında oruç tutan tansiyon hastalarının en sık yaptığı hatalar nelerdir? 1. Ramazan öncesi hekim kontrolünün yapılmaması ve ilaçların doz ayarının düzenlenmemesi İlaçların tamamen kesilmesi büyük bir hatadır. Gün içinde birkaç kez alınması gereken kısa etkili ilaçların dozlarının atlanması da sık yapılan yanlışlardan biridir. Ramazan öncesinde mutlaka hekim kontrolü yapılmalı; kişinin oruç tutup tutamayacağı değerlendirilmeli ve ilaçlar oruç düzenine göre yeniden organize edilmelidir. Ayrıca bazı ilaçlar oruç sırasında sıvı ihtiyacını artırmaktadır. Özellikle kalp yetersizliği ve tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, oruca uygun şekilde yeniden düzenlenmesi için mutlaka hekim tarafından gözden geçirilmesi gerekir.