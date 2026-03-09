İşte oruç tutarken en çok yapılan 7 hata! Kalp ritmini bozuyor!
Ramazan ayında özellikle tansiyon hastalarının sık sık yaptığı hatalar kalp üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. İşte oruç tutan tansiyon hastalarının hataları…
Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kronik hastalığı olan bireylerin sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, tansiyon hastalarının sık yaptığı hatalara dikkat çekti. Nurkalem, özellikle hekim kontrolü olmadan ilaçların kesilmesi, tuz oranı yüksek gıdaların fazla tüketilmesi ve gün içinde yeterli sıvı alınmamasının ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.
Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Nurkalem, bu hataların tansiyon dengesini bozarak kalp ritim problemleri başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini söyledi. Ramazan sürecinde hem beslenme düzeninin hem de ilaç kullanımının mutlaka doktor önerisi doğrultusunda planlanması gerektiğini vurgulayan Nurkalem, tansiyon hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı.
Ramazan ayında oruç tutan tansiyon hastalarının en sık yaptığı hatalar nelerdir? 1. Ramazan öncesi hekim kontrolünün yapılmaması ve ilaçların doz ayarının düzenlenmemesi İlaçların tamamen kesilmesi büyük bir hatadır. Gün içinde birkaç kez alınması gereken kısa etkili ilaçların dozlarının atlanması da sık yapılan yanlışlardan biridir. Ramazan öncesinde mutlaka hekim kontrolü yapılmalı; kişinin oruç tutup tutamayacağı değerlendirilmeli ve ilaçlar oruç düzenine göre yeniden organize edilmelidir. Ayrıca bazı ilaçlar oruç sırasında sıvı ihtiyacını artırmaktadır. Özellikle kalp yetersizliği ve tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, oruca uygun şekilde yeniden düzenlenmesi için mutlaka hekim tarafından gözden geçirilmesi gerekir.
2. "Tuz bombası" olarak tarif ettiğimiz sucuk, salam, pastırma, salamura ve turşu gibi gıdaların Ramazan ayında fazla miktarda tüketilmesi Bu tür besinlerin Ramazan'da çok ölçülü ve kontrollü bir şekilde, mümkün olduğunca az tüketilmesini öneriyoruz.
3. Yeterince sıvı almamak ve sahuru atlamak Sahurun atlanması ve sıvı tüketiminin azalması, gün içerisinde tansiyon düşmelerine ve kan şekeri dengesizliklerine yol açmaktadır.
4. İftardan sonra fazla miktarda çay ve kahve tüketerek uyku düzeninin bozulması Bu durum hem sıvı dengesini olumsuz etkiler hem de uyku kalitesini düşürür.
5. Özellikle iftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yemek Burada önerimiz, iftar öğününün ikiye bölünerek daha uzun bir zaman diliminde tüketilmesidir. Bu yöntem, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar; ayrıca aşırı yemek yemeye bağlı mide şişkinliği, gaz ve hazımsızlık gibi şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kalp üzerinde oluşabilecek ani yüklenmeyi de önler.
6. Gece yatmadan hemen önce yemek yemek Bu durum özellikle reflü şikâyetlerini artırır ve sindirim sorunlarına yol açar. Bu nedenle yatmadan en az iki saat önce gıda alımının kesilmesi gerekmektedir.
7. Özellikle tansiyon hastalarının düzenli tansiyon ölçümü yapmaması Tansiyon, kalp yetersizliği ve şeker hastalarının Ramazan öncesinde mutlaka hekim kontrolünden geçmesi gerekir. İlaç düzenlemeleri yapıldıktan ve hekim onayı alındıktan sonra, Ramazan boyunca aralıklı tansiyon ölçümleri yapılarak sonuçların kaydedilmesi ve doktorla paylaşılması büyük önem taşımaktadır./ kaynak: akşam
