Siber suçlar katlanarak artmaya devam ediyor!

Yalnızca Almanya'da, siber suçların tahmini maliyetinin bu dönemde %137'den fazla artarak 189 milyar avrodan 446 milyar avroya çıkması bekleniyor. Ancak bu endişelere rağmen, BT güvenlik bütçeleri orantısız bir şekilde yavaş büyüyor ve geçen yıl ortalama yıllık artış sadece %5,7 oldu. Bu eşitsizlik 2024 yılında sırasıyla saldırıların %26, %10 ve %7'sini oluşturan imalat, enerji ve ulaştırma gibi kritik sektörler için özellikle endişe vericidir. Araştırmacılar, İngiltere tarihindeki en büyük ekonomik zarara yol açan siber olay olarak gördüğü Jaguar Land Rover'a yapılan saldırı gibi son zamanlarda meydana gelen yüksek profilli siber saldırıların, mevcut veri koruma önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda neler olabileceğine dair bir uyarı niteliği taşıyor.

GÜVENLİKSİZ DİJİTALLEŞME SİBER SALDIRIYA DAVETİYE ÇIKARIR

Günümüzün birbirine bağlı iş dünyasında, dijitalleşmenin hızlı ilerleyişinin kuruluşlara önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda gerçek riskleri de ortaya çıkardığını vurgulayan EMEA Teknoloji ve Çözümler Direktörü Amanda Ward, “Etkili bir dijital dönüşüm, çalışanların önemli süreçleri yürütmesi, verileri aktarması ve meslektaşlarıyla iletişim kurması için hızlı bir şekilde yeni yollar açarak daha hızlı, daha sorunsuz operasyonlar ve daha yüksek verimlilik seviyeleri sağlayabilirken gerekli altyapı ve güvenlik protokollerini önceden oluşturmadan dijitalleşmeye devam etmek, hassas bilgileri son derece zararlı siber saldırılara ve veri sızıntılarına karşı tehlikeli bir şekilde açık hale getirebilir.” açıklamasında bulundu.

UÇ NOKTA KORUMASI ÇOK ÖNEMLİ

Dijital dönüşümün başlıca avantajlarından biri, uzaktaki saha operasyonları üzerinde yaratabileceği etkidir. Güçlü, dayanıklı mobil bilgi işlem çözümleri kullanılarak geleneksel kalem ve kağıt tabanlı süreçlerin dijitalleştirilmesi, çalışanların sahadan doğrudan gerçek zamanlı olarak iletişim kurup bilgi paylaşabilmelerini sağlayarak bilgiye ulaşma süresini önemli ölçüde kısaltabilir. Ancak, kritik sektörlerde, bu durum önemli altyapıyı riske atan ciddi güvenlik sorunlarına da yol açabilir. Bunun nedeni, uzaktaki çalışanların artan siber güvenlik tehditleri ve sınırlı BT denetimi ile karşı karşıya kalmaları. Bu durum hem uç nokta güvenliğini hem de operasyonel sürekliliği hızla tehlikeye atabilir.

Bu sektörlerde, birçok kuruluş çalışanların zorlu ortamlarda etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için sağlam teknolojiler kullanır. Sağlam dizüstü bilgisayarlar ve tabletler, darbeye dayanıklı malzemelerden üretilir ve bu tür koşullarda sorunsuz çalışmasını garanti eden MIL-STD ve IP sertifikalarına sahiptir. MIL-STD ve IP sertifikaları kullanıcı için güvenli ortamın temelini oluştururken potansiyel riskleri de ortadan kaldırır. Ayrıca, bunların çoğu, geleneksel ağların güvenilir olmayabileceği uzak konumlarda kesintisiz iletişim sağlamak için 4G LTE ve 5G gibi gelişmiş bağlantı seçeneklerini destekler. Ancak, bu ortamlardaki siber güvenlik riskleri, fiziksel dayanıklılık kadar önemli. Dayanıklı cihazlar zorlu koşullarda dayanıklılık için tasarlanmış olsa da artan bağlantı özellikleri potansiyel olarak yeni güvenlik açıkları da yaratabiliyor.

VERİ KAYBI, TAHRİFAT, ÇALINAN VEYA KAYBOLAN CİHAZLAR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Veri kaybı, tahrifat, çalınan veya kaybolan cihazlar, özellikle hassas operasyonel veriler yerel olarak depolandığında ya da güvenli olmayan ağlar üzerinden iletildiğinde önemli tehditler oluşturuyor. Bu tehditleri azaltmak için kuruluşlar, mümkün olan en yüksek düzeyde uç nokta koruması sağlamak adına birden fazla güvenlik katmanını birleştiren sağlam veri stratejileri uygulamalıdır. Bu, cihazların kendisinden başlar ve giderek artan sayıda kuruluş, veriye duyarlı senaryolarda gelişmiş güvenlik sağlamak için ürün yazılımı, donanım, yazılım ve kimlik korumasını entegre eden Microsoft Secured-Core teknolojisine sahip sağlam dizüstü bilgisayarları tercih etmektedir.

GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Dayanıklı bilgisayar ve mobil video çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve gelişmiş şirket içi yeteneklere sahip bir üretici olan Getac Technology Corporation (Getac), sağlam cihazlarda siber güvenliği daha da artırmak için dört katman uygulamayı öneriyor.

1) Tüm uç noktalarda çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) etkinleştirin: MFA, bir hesaba erişmek için birden fazla doğrulama biçimi gerektirerek koruma sağlar ve yetkisiz kullanıcıların geçerli bir şifre kullanmış olsalar bile erişim sağlamalarını çok daha zor hale getirir.

2) Uçtan uca şifreleme (E2EE) ve güvenli VPN bağlantıları kullanın: E2EE kullanımı, yalnızca gönderen ve alıcının mesajları okuyabilmesini sağlar ve böylece mesajlar, servis sağlayıcı dahil olmak üzere üçüncü şahıslardan korunur.

3) Firmware ve yazılımları her zaman güncel tutun: Yama ve yazılım güncellemelerini kullanıma sunulur sunulmaz yüklemek, kullanıcıların ve cihazların en son güvenlik açıklarından ve sıfır gün tehditlerinden korunmasını sağlar.

4) Net olay müdahale ve kurtarma planları oluşturun: Sağlam, çok katmanlı veri koruma planları olsa bile, ihlaller yine de meydana gelebilir. Net müdahale ve kurtarma planları oluşturarak, kuruluşlar en kötü durumlarda hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edebilir.

KURULUŞLAR BUNU TEK BAŞINA YAPMAK ZORUNDA DEĞİLLER

Birçok kuruluş için çok katmanlı veri güvenliği uygulamak göz korkutucu bir ihtimal olabilir, ancak bu konuda yalnız değiller. Güvenilir, dayanıklı donanım ortakları ve veri güvenliği uzmanlarıyla çalışmak, bu zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yollarından biridir. Uzmanlar, dayanıklı ve güvenilir cihazları, kritik altyapıyı ve uzaktaki çalışanları korumak için en son teknoloji siber güvenlik çözümleriyle birleştiriyor.