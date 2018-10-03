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ABD'den ajan Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, kendisine yöneltilen ajan Brunson sorusuna 'Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti' diyerek cevap verdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:35
ABD'den ajan Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "Türkiye'den gelen haberlerde rahip Brunson'un Ekim ayı ortalarında serbest bırakılabileceği iddiaları var. Sizin bu konuda herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna verdiği yanıtta, "Bunu doğrulayamam. Ancak biz kesinlikle rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti" dedi.

'Türk hükümetiyle temas kurmayı sürdüreceğiz'

Rahip Brunson'un 12 Ekimde bir duruşması olduğunu ve en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkilileri aracılığıyla kendisine ulaştıklarını anımsatan Nauert, "Türk hükümeti ile bu konuda yakın temas kurmayı sürdüreceğiz. Ancak bunun ötesindeki herhangi bir bilgi için sizi dava avukatına yönlendirmek zorundayım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:35
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  2. ajan brunson
  3. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

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