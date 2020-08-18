ABD'den 173 binden fazla kişi ölmüştü! Trump'tan 'pes' dedirten koronavirüs örneği

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD'de şuana kadar 173 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği örnek duyanlara 'pes artık' dedirtti.

Trump, tepki çeken o konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda'da neler olduğunu görüyor musunuz? Büyük bir artış var. Bu çok korkunç bir şey. Biz bunu istemeyiz. Bu görünmez bir düşman ve Çin'den Avrupa'ya ya da dünyanın geri kalan kısmına gelmesine izin verilmemeliydi"

Yeni Zelanda'dan tepki gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında başarı öyküsü olarak görülen ülkelerin "büyük bir dalgayla" karşı karşıya olduğunu öne sürerek bir günde dokuz yeni vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise ülkesinin aynı gün 42.000 vakanın açıklandığı ABD'yle kıyaslanamayacağını söyledi.

ABD Başkanının sözlerinin "bariz şekilde yanlış" olduğunu ifade eden Ardern "Dünyada salgını yakından takip eden herhangi bir kişi, bir günde 9 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yla her gün on binlerce vakanın görüldüğü ABD'yle ya da birçok ülkeyle kıyaslanamayacağını kolayca görebilir" dedi.

ABD'den 173 binden fazla kişi öldü

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle Yeni Zelanda'da şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybederken, bu rakam ABD'de 173 bini aştı.