0553 313 94 23

ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma

ABD Başkanı Trump, 2016'daki başkanlık seçim kampanyasına yönelik yürütülen Rusya soruşturmasına ilişkin "Bu soruşturma ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmacaydı." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 07:54
ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki başkanlık seçim kampanyasına yönelik yürütülen Rusya soruşturmasını, "ABD tarihindeki en kötü aldatmaca" olarak nitelendirdi.

Trump, Beyaz Saray çıkışında, ABD'de yaklaşık 2 yıl tartışmalara yol açan ve geçen yıl sonuçlandırılan Rusya soruşturmasının yürütülmesine ilişkin Adalet Bakanlığının açtığı cezai soruşturma konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu soruşturmayı Adalet Bakanlığı ve Bakan Barr'a bırakıyorum. Kimsenin inanmadığı şeyleri göreceğinizi düşünüyorum. Bu soruşturma ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmacaydı." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanlığından Rusya soruşturmasına yönelik cezai soruşturma

ABD Adalet Bakanlığı, dün, Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasına ilişkin, cezai soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, soruşturma sürecinde bazı usulsüzlükler olmuş olabileceğini kaydetmişti.

22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti. 29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 07:54
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Rusya soruşturması
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi
    1. Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na..
    2. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    3. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    4. Norveç'te terör örgütü PKK..
    5. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    6. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    7. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    8. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    9. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    10. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    11. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    12. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    13. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    14. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    15. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    16. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    17. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    18. Türk sularında yeni canlı türleri..
    19. Mustafa Destici’den önemli..
    20. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    21. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    22. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    23. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    24. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    25. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    26. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    27. Fatih Erbakan gündem oldu!
    28. Bebek anne karnında ağlar mı?
    29. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    30. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor