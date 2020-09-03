ABD’deki eylemler İngiltere’ye sıçramıştı… Tansiyonu artıracak büyük skandal! “Hepsi kölemiz olacak”

Siyahi George Floyd’un ırkçı polis memuru tarafından boynuna bastırılarak öldürülmesinin ardından ABD genelindeki protestolar halen devam ediyor. Protestocuların sloganı olan, “Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir)” sözü, adeta siyasi bir harekete dönüştü. Black Lives Matter (BLM) hareketinin liderleri de, ülkede 3 aydan uzun süredir devam eden eylemlerde aktif rol alıyor.

Bununla birlikte BLM hareketinin liderleri, tansiyonu daha artıracak ve ırkçılığı körükleyecek açıklamalarda bulunuyor. Irkçılığa karşı kurulduğu iddia edilen BLM’nin liderlerinden Sasha Johnson, Twitter hesabından tepki çeken bir mesaj yayınladı.

"Kölemiz olacak"

BLM'nin İngiltere'deki liderlerinden Johnson, “Beyaz adam bizim eşitimiz değil, kölemiz olacak. Zaman değişiyor. Adalet yok, barış yok...” ifadelerini kullandı.

Star.com.tr’nin haberine göre Johnson, daha önce de ilginç çıkışlarda bulunmuştu. Sasha Johnson, “Siyahi Milis Gücü” kurulmasını istemiş, “Siyahi iktidar” sloganları arasında “Tek yol devrim” naraları atmıştı.