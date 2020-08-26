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Dünya ABD'de yer yerinden oynayacak! Al Gore'dan Trump’a açık tehdit
Dünya

ABD'de yer yerinden oynayacak! Al Gore'dan Trump’a açık tehdit

Demokrat siyasetçi Al Gore, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevini bırakmaması durumunda askerin devreye gireceğini ve darbe ile yönetimin kendisinden alınacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:22:00 -
ABD'de yer yerinden oynayacak! Al Gore'dan Trump’a açık tehdit

3 Kasım’da yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimleri öncesi gerilimi artıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hillary Clinton’ın, Demokratların adayı Joe Biden’a yaptığı, “Kaybetsen de kabul etme” çağrısının ardından, demokrat cephesinden yeni bir açıklama geldi. Son olarak demokrat siyasetçi Al Gore, diktatör imasında bulunduğu Trump’ın “seçilmediği halde” göreve devam etmesi durumunda askeri darbe olacağını söyledi.

Tarih bile verdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Reuters’a yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın kendi isteğiyle görevini bırakmaması durumunda ordunun olaya müdahale edeceğini söyledi. Star.com.tr’deki habere göre Al Gore, darbenin 30 Ocak’ta olacağını söyledi.

Clinton’ın seçimi kaybetseler dahi bunu kabul etmemeleri gerektiğini söylemesi ve Al Gore’un “kaybettiği halde göreve devam ederse” ifadesini kullanması, Trump’ın zaferini tanımayacaklarını gösteriyor.

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