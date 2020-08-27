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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:59:23 -
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.
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