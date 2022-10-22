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Dünya ABD'de yeni endişe
Dünya

ABD'de yeni endişe

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü yaptığı açıklamada geniş bir yelpazedeki Omicron alt varyantlarını yakından izlediğini, bunlardan üçünün yakın zamanda dikkat çekici hale geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 09:39:00 -
ABD'de yeni endişe

Bu üç yeni alt varyant; BQ.1, BQ.1.1 ve XBB olarak belirtildi. CDC'ye göre BQ.1 ve BQ.1.1, ABD'de aylardır baskın olan BA.5 alt varyantından türedi.

CDC verilerine göre BQ.1 ve BQ.1.1 şu ana kadar nispeten hızlı bir yayılma sergiledi ancak diğer varyantlara göre halen küçük bir oranı temsil ediyor.

CDC ayrıca uluslararası raporlara dayanarak XBB varyantını da yakından izliyor ancak bu varyant ABD'de çok nadir görülüyor.

Pandemi sırasında ABD'de ve tüm dünyada, Kovid-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin çok sayıda varyantı izlendi.

Bazen yeni varyantlar ortaya çıkıyor ve kayboluyor. Bazen de ortadan kaybolmayarak toplumda bulaşmaya devam ediyorlar. CDC'ye göre virüs yayılırken farklı şekillerde değişmeye yönelik yeni fırsatlara sahip olabiliyor ve aşı ya da tedavilerinin etkinliği azalabileceği için yeni ortaya çıkan varyantları durdurmak daha zor hale gelebiliyor.

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