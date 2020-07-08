ABD'de tüketici kredileri mayısta beklenenden fazla azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri, mayısta bir önceki aya göre 18,2 milyar dolarlık azalma gösterdi.



ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede tüketici kredileri, mayısta bir önceki aya göre 18,2 milyar dolar azalarak 4 trilyon 112 milyar 900 milyon dolar oldu.



Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 15,5 milyar dolar azalması yönündeydi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 24,3 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 6 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, mayısta yıllık bazda ise yüzde 5,3 azaldı. Şubat ayından bu yana azalış gösteren veri, nisan ayında yıllık yüzde 20 gerilemişti.



Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 2,3 artış gösterdi.