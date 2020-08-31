ABD'de sokakların tansiyonu dinmiyor
ABD'nin Potland şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri pikaplarını ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenlerin üzerine sürdü. Bununla da yetinmeyen Trump destekçileri biber gazı sıktı.
ABD'de Oregon eyâletinin en büyük şehri Portland'da ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Portland'da siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un 25 Mayıs'ta beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenli olarak protesto gösterileri yapılıyor.
Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Trump arasında Portland taştışması çıkmıştı.
Trump destekçileri ile ırkçılık karşıtı göstericiler ve Biden destekçileri Portland sokaklarında çatışmaya devam ediyor. Bir gün önce Trump destekçileri Portland şehrinde bir kişiyi öldürmüştü.
Pikaplarla saldırdılar
Bugün yeni gelen görüntülerde Trump destekçileri pikaplarla göstericilerin üzerine sürererk biber gazları sıktı.