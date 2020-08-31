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Dünya ABD'de sokakların tansiyonu dinmiyor
Dünya

ABD'de sokakların tansiyonu dinmiyor

ABD'nin Potland şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri pikaplarını ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenlerin üzerine sürdü. Bununla da yetinmeyen Trump destekçileri biber gazı sıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:59:00 -

ABD'de Oregon eyâletinin en büyük şehri Portland'da ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Portland'da siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un 25 Mayıs'ta beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenli olarak protesto gösterileri yapılıyor.

Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Trump arasında Portland taştışması çıkmıştı.

Trump destekçileri ile ırkçılık karşıtı göstericiler ve Biden destekçileri Portland sokaklarında çatışmaya devam ediyor. Bir gün önce Trump destekçileri Portland şehrinde bir kişiyi öldürmüştü.

Pikaplarla saldırdılar

Bugün yeni gelen görüntülerde Trump destekçileri pikaplarla göstericilerin üzerine sürererk biber gazları sıktı.

Gösteriler Portland’a sıçradı
Gösteriler Portland’a sıçradı

Aktüel

Gösteriler Portland’a sıçradı

Portland'da ırkçılık karşıtı protestocular polis merkezine saldırdı
Portland'da ırkçılık karşıtı protestocular polis merkezine saldırdı

Aktüel

Portland'da ırkçılık karşıtı protestocular polis merkezine saldırdı

 

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