ABD'de siyahi bebek ölümleriyle ilgili kan donduran araştırma

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan George Mason Üniversitesinde yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) isimli dergide yer alan araştırmak sonuçlarına göre, ülkede doğan siyahi bebeklerin bakımı yine siyahi doktorlar tarafından daha fazla çıkarken, beyaz doktorlar tarafından yapıldığında ölüm oranlarının 3 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

1,8 milyon bebeğin verisi incelendi

ABD’nin Florida eyaletindeki hastanelerde 1992 ve 2015 yılları arasında doğan 1,8 milyon bebeğin verilerini inceleyen uzmanlar, siyahi doktorların görevli olduğu siyahi bebek doğumlarındaki ölüm oranlarının yüzde 39 ile 58 oranında azaldığını ortaya koydu.

Siyahiler ayrım yapmıyor

Beyaz bebek ölümlerinin ırksal bir durumdan etkilenmediği siyahi doktorların özen gösterdiği tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) 2000 ile 2017 arasındaki verilerene göre hazırlanan bir raporda, siyahi bebeklerin hala beyaz bebeklere göre iki kat daha fazla ölme riskine sahip olduğunu belirtiyor.