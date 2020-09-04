ABD'de, siyahi Amerikalının tutuklanma esnasındaki ölümünden sorumlu polisler açığa alındı

NEW YORK (AA) - New York eyaletinin Rochester kentinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, tutuklama esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesine sebep olan polis memurları açığa alındı.

Rochester Belediye Başkanı Lovelly Warren, bugün yaptığı basın açıklamasında, mart ayında Daniel Prude'un tutuklanması ve boğularak ölümü hadisesine karışan polis memurlarının, sorgulamalarının devam ettiğini ve bu süreçte ''görevden el çektirilmelerine'' karar verildiğini belirtti.

Kendisi de bir siyahi olan Warren, ''Siyahilerin bu şekilde hayatını kaybetmesine müsaade edemeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasında yer alan bilgilerde Prude'un başına geçirilen materyalin, Amerikan polisinin kanuni uygulamasında yeri olan, tutuklama esnasında muhtemel tükürme ve ısırmalara karşı kullandığı bir tür poşet olduğu bildirildi.

Daniel Prude'un, ruh ve akıl sağlığının yerinde olmadığı, tutuklama anında polislere, ''Koronavirüs taşıyorum.'' dediği bilgisi de basında paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.



- Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Siyahi Amerikalının ailesi tarafından geçen hafta paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülüyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayda geçti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutuyor.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.



