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Dünya ABD'de silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü
Dünya

ABD'de silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü

ABD'nin Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 19:49:00 -
ABD'de silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü

Üniversitenin güvenliğinden sorumlu polis şefi yardımcısı Chris Rozman, yaptığı açıklamada, saldırganın açtığı ateş sonucu 3 öğrencinin öldüğünü, 5 öğrencinin yaralandığını belirtti.

Rozman, acil çağrı üzerine silah seslerinin duyulduğu Berkey Hall binasına ulaştıklarını, polisle çatışmaya giren saldırganın bir süre sonra intihar ettiğini söyledi.

İsminin Anthony McRae (43) olduğu açıklanan siyahı saldırganın öğrenci olmadığı ve okulla bir ilişkisi bulunmadığı bilgisi paylaşılırken, saldırıyı gerçekleştirme sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

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