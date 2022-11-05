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Dünya ABD'de silahlı saldırı: Ölüler var
Dünya

ABD'de silahlı saldırı: Ölüler var

ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir evde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 18:41:00 -
ABD'de silahlı saldırı: Ölüler var

Charles ilçe polisinin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, müstakil bir evden silah seslerinin duyulduğu yönünde yapılan telefon çağrısı üzerine harekete geçen polis, aynı evin içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.

Olayın detaylarını araştıran polis, 5 kişinin arasındaki akrabalık bağlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polisin açıklamasında, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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