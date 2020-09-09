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Aktüel ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi
Aktüel

ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:07:37 -
ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi

PHEONIX (AA) - ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirdi.

West'in alt mahkemenin adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, şarkıcının aday gösterildiği başvuru dilekçesinde imzacıların siyasi parti mensubiyetlerine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu yüzden başvurunun eyalet seçim kanunlarına aykırı olduğu hükmüne vardı.

Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği kararı onayarak West'in adaylık başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

Adaylığını 7 Temmuz'da açıklayan West, bazı eyaletlerde adaylığını tescil ederken, bazılarında yeterli kayıtlı bağımsız seçmenin imzasını toplayamadığı için aday olamamıştı.

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