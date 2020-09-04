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Aktüel ABD'de polis, Trump destekçisi aktivistin katil zanlısını gözaltına alırken öldürdü
Aktüel

ABD'de polis, Trump destekçisi aktivistin katil zanlısını gözaltına alırken öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:16:32 -
ABD'de polis, Trump destekçisi aktivistin katil zanlısını gözaltına alırken öldürdü

ANKARA (AA) - ABD'de polisin, geçen hafta sonu Portland'da Başkan Donald Trump destekçisi bir aktivistin öldürülmesine ilişkin hakkında soruşturma yürütülen zanlıyı öldürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Portland'da gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı protestolarda bir aktivistin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkındaki gözaltı kararı uygulanmak istenen Michael Reinoehl'un öldürüldüğünü açıkladı.

Reinoehl'un Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde kendisini gözaltına almaya çalışan polislere silah çekerek karşılık verdiği ve bu sırada öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca, Reinoehl'in halka açık yerde şarjörü dolu tabanca bulundurduğu ve gözaltı kararının icra edilmesine mukavemet gösterdiği ifade edildi.

Black Lives Matter protestocuları, mayıs ayında George Floyd'un öldürülmesinden bu yana Portland'da bir dizi gösteriler düzenlerken şehirde sağcı gruplarla çatışmalar yaşanmıştı.

Reinoehl, taraflar arasındaki olaylarda hayatını kaybeden Patriot Prayer grubu üyesi Aaron Danielson'ı öldürmekle suçlanmıştı.

ABD Başkan Donald Trump ise olaya ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında polisi harekete geçmeye çağırmış ve "Portland polisi neden Aaron Jay Danielson'ın soğukkanlı katilini tutuklamıyor. İşini yap ve çabuk yap." ifadelerini kullanmıştı.




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