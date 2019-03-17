ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıktı! Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Teksas rafineri tesisinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildirildi. Ayrıntılar geliyor...

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