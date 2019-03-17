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ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

17 Mart 2019 Pazar 22:55
ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıktı!

Teksas rafineri tesisinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:55
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