ABD’de perakende satışlar beklentileri aşarak yüzde 1,2 arttı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Ticaret Bakanlığı, merakla beklenen ağustos ayı perakende satış verilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre, ülkede perakende satış tutarı bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artış göstererek 773,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. Piyasa uzmanlarının yüzde 0,8’lik artış yönündeki tahminlerini geride bırakan bu yükseliş, Temmuz ayındaki yüzde 0,5’lik daralmanın ardından Amerikan iç piyasasında yeniden güçlü bir hareketlenmeye işaret etti. Perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 6 oranında artış kaydetti.
ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 773,9 milyar dolara yükseldi.
Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,5 azalmıştı. Perakende satışlar ağustosta yıllık bazda ise yüzde 6 arttı.
Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış benzin istasyonlarında kaydedildi.
Benzin istasyonlarının yanı sıra mağaza dışı perakendeciler, çeşitli mağaza perakendecileri, elektronik ve beyaz eşya satılan mağazalar, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlar, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, mobilya mağazaları, giyim mağazaları, genel ürün mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile gıda ve içecek mağazalarında satışlar arttı.
Buna karşın, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda satışlar geriledi.