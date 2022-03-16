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Dünya ABD'de nehri 'yeşile' boyadılar! İşte sebebi ve ilginç görüntüler...
Dünya

ABD'de nehri 'yeşile' boyadılar! İşte sebebi ve ilginç görüntüler...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 15:54:00 - 2022-03-16 16:00:26

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde 17 Mart St. Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı.

Chicago kent merkezindeki nehir, doğaya zarar vermeyen özel bir maddenin tekneden suya karıştırılmasıyla yeşile büründürüldü. Yeşile boyanan su ilginç görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen etkinlikte bu yıl birçok kişi nehrin kenarına akın etti. Kimileri ise botlarla nehirde gezmeyi tercih etti.

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