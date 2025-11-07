ABD’de kriz derinleşiyor! 964 uçak seferi iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi

ABD’de hükümet kapanması dolayısıyla yaşanan kriz gittikçe büyüyor. Zaten son yıllarda ekonomik anlamda da zor bir süreçten geçen ABD’liler adeta isyan bayrağı çekti.

ABD tarihindeki en uzun süren hükümet kapanmasının olumsuz yansımaları da ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

40 HAVALİMANI UÇUŞ KAPASİTESİNİ DÜŞÜRDÜ

Ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesinin aralıklarla güncellenen verilerine göre uçuşların bugün 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.

FAA'nın hava trafiği yoğunluğunun azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda New York, Chicago, Washington ve birçok metropol kentteki dahil 40 havalimanı uçuş kapasitesini düşürdü.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirmişti.

Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.