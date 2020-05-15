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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1702 artarak 86 bin 970’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:59:35 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1702 artarak 86 bin 970’e çıktı.
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