ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 48 bin 248 artışla 6 milyon 97 bin 710'a ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1059 artarak 185 bin 986'ya yükseldi. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 376 bini, test yapılanlar ise 80 milyon 305 bini geçti.

ABD genelinde ise 698 bin 228 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken bu eyaleti 631 bin 118 vakayla Teksas ve 615 bin 806 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 5 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.