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Dünya ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 176 bini aştı
Dünya

ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 176 bini aştı

ABD'de ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 276 artarak 176 bin 395'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:28:00 -
ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 176 bini aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 276 artarak 176 bin 395'e çıktı.

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüste ABD, en çok can kaybının medyada geldiği ülke konumunda bulunuyor.

Salgına ait verilerin derlendiği "Worldometer" adlı internet sitesine göre, Amerika'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 221 artarak 5 milyon 702 bin 782'ye ulaştı.

Ölümcül salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte bin 276 yükselerek 176 bin 395'e çıktı.

Ülkede koronavirüsten şifa bulanların sayısı 3 milyon 63 bini, test yapılanların sayısı da 73 milyon 137 bini aştı.

ABD'yi en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler takip ediyor.

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