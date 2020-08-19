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Dünya ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 bini aştı
Dünya

ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 bini aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 341 artarak 175 bin 119'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:09:00 -
ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 bini aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 bin 119'a yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ABD'ye ağır hasar verdi. Ülkede açıklanan son 24 saatin bilançosuna göre; bin 341 kişi öldü. 

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs bulaşan kişi sayısı ise 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.

Ölenlerin sayısı 175 bini aştı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte bin 341 artarak 175 bin 119'a ulaştı.

Verilere göre; salgını atlatanların sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.

ABD'yi vaka sayısında Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler izledi.

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