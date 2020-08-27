  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de korkunç 24 saat! Ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de korkunç 24 saat! Ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:34:00 -
ABD'de korkunç 24 saat! Ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ölümcül koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde en çok can kaybının yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs pandemisine ilişkin verilerinin toplantığı "Worldometer" platforma göre, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son bir günde 45 bin 838 artarak 6 milyon 3 bin 322'ye ulaştı.

Ölümcül salgın nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte bin 229 artarak 183 bin 699'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten şifa bulanlar 3 milyon 314 bini, test yapılanlar ise 78 milyon 639 bini geçti.

ABD'yi en fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler sıralamasında Brezilya ve  Hindistan takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya 687 bin 500 vakayla "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 ile ilk sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.
Bakan Dönmez Karadeniz'deki rezerv miktarını açıkladı
Gündem

Bakan Dönmez Karadeniz'deki rezerv miktarını açıkladı

Karadeniz'de doğalgaz bulunması ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çarpıc..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı