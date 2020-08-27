ABD'de korkunç 24 saat! Ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ölümcül koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde en çok can kaybının yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs pandemisine ilişkin verilerinin toplantığı "Worldometer" platforma göre, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son bir günde 45 bin 838 artarak 6 milyon 3 bin 322'ye ulaştı.

Ölümcül salgın nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte bin 229 artarak 183 bin 699'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten şifa bulanlar 3 milyon 314 bini, test yapılanlar ise 78 milyon 639 bini geçti.

ABD'yi en fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler sıralamasında Brezilya ve Hindistan takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya 687 bin 500 vakayla "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 ile ilk sırada yer alıyor.