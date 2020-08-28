  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de kırmızı alarm! 500 bin kişi tahliye edildi
Dünya

ABD'de kırmızı alarm! 500 bin kişi tahliye edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde etkili olan Laura Kasırgası nedeniyle en az 6 kişinin öldüğü ve 500 bin kişinin ise tahliye edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:39:00 -
ABD'de kırmızı alarm! 500 bin kişi tahliye edildi

Ölümcül yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Louisiana eyaletini Laura Kasırgası vurdu.

Ülkede etkili olan kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saatte 240 km'ye ulaşan Laura Kasırgası, ABD'nin ve Meksika'nın körfez kıyılarını vurdu.

500 bin insan tahliye edildi

Louisiana ve Teksas'ın iç kesimlerini de etkili olan kasırga nedeniyle yaklaşık 500 bin insanın tahliye edildiği açıklandı.

Louisina eyaletini terk eden Laura Kasırgası'nın 4 güçlü hortuma neden olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Louisiana Valisi John Bel Edwards, "Gün ışıdıktan sonra fırtınanın binalarda daha fazla hasara yol açtığını, selin zararının ise beklendiğinden az olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Bölgeye Fransa'yı çağırarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Güney Kıbrıs yönetimi, AB üyesi ülkelere Türkiye teklifinde bulundu...
Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı
Gündem

Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı

İslam düşmanlığıyla bilinen kokuşmuş zihniyetinin en azılı savunucularından Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, Musa Dinç tarafından yazıl..
Ayasofya Camii için flaş karar
Gündem

Ayasofya Camii için flaş karar

86 yılın ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı...
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı