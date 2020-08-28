ABD'de kırmızı alarm! 500 bin kişi tahliye edildi

Ölümcül yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Louisiana eyaletini Laura Kasırgası vurdu.

Ülkede etkili olan kasırga nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saatte 240 km'ye ulaşan Laura Kasırgası, ABD'nin ve Meksika'nın körfez kıyılarını vurdu.

500 bin insan tahliye edildi

Louisiana ve Teksas'ın iç kesimlerini de etkili olan kasırga nedeniyle yaklaşık 500 bin insanın tahliye edildiği açıklandı.

Louisina eyaletini terk eden Laura Kasırgası'nın 4 güçlü hortuma neden olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Louisiana Valisi John Bel Edwards, "Gün ışıdıktan sonra fırtınanın binalarda daha fazla hasara yol açtığını, selin zararının ise beklendiğinden az olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.