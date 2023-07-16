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Dünya ABD'de kanlı saldırı
Dünya

ABD'de kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 01:29:00 -
ABD'de kanlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.

Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

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