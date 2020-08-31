  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 187 bin 232'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:28:00 -
ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 187 bin 232'ye ulaştı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 34 bin 543 artışla 6 milyon 175 bin 600'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 425 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 833 bini geçti.

ABD genelinde ise 705 bin 866 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 638 bin 947 vakayla Teksas ve 621 bin 586 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 21 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş
Medya

Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş

Rakip olduğu ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla saatleri denk gelen Didem Arslan Yılmaz'ın programı reytinglerde büyük d..
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı