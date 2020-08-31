ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 187 bin 232'ye ulaştı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 34 bin 543 artışla 6 milyon 175 bin 600'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 425 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 833 bini geçti.

ABD genelinde ise 705 bin 866 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 638 bin 947 vakayla Teksas ve 621 bin 586 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 21 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.