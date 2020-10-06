ABD'de inşaat halindeki binanın merdiven boşluğu çöktü: 3 ölü
HOUSTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde inşaat halindeki binanın merdiven boşluğunun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İtfaiye yetkilileri, Houston'da inşaatı devam eden çok katlı binanın 13. katındaki merdiven boşluğunda çökme meydana geldiğini bildirdi.
Çökme sonucu 3 işçinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralanan bir kişinin de tedavi altına alındığını belirtti.
Polisin binadaki çökme ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.