ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar

"George Floyd" olayının ardından ABD'de yine bir polis vahşeti yaşandı. ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisler "Jacob Blake" adlı bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaraladı. Olayın yayılmasının ardından binlerce kişi sokaklara dökülerek polis şiddetini protesto etti. Artan gerilim sonrası kentte gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Polislerin yolunu kestiler

Otomatik silahlarla sokaklara çıkan bazı protestocular polis araçlarının yolunu kesti. Tansiyonun giderek yükseldiği kentte sokaklar adeta savaş alanına döndü.

Şehirde çok sayıda yağma ve silahlı soygun girşimleri yaşanırken protestocular alevli barikatlarla yolları kapadı. Yerel basın, polisin gelen ihbarlara cevap vermeye çalıştığını, ancak şehirdeki şiddetin ortasında polise taş, tuğla ve molotof kokteyli atıldığını bildiriyor.

Ne olmuştu?

Kenosha kentinde Pazar günü meydana gelen olayda 29 yaşındaki "Jacob Blake" adlı siyahi bir kişi polisler tarafından yakın mesafeden en az 7 kurşunla vuruldu. Hastaneye kaldırılan siyahi adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.