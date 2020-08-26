ABD'de gösterilerde silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı!

Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolarda Wisconsin'in Kenosha şehrinde 2 kişi vurularak katledildi, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir gencin de 'cinayetle' suçlandığı belirtildi.

Polisin verdiği bilgiye göre olayda 3 kişi vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump bölgeye federal yetkilileri gönderdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bir benzin istasyonunun silahlı güvenlik görevlisi ve protestocuların arasında yaşanan gerilimin ardından yaşandı.

Olayın ardından Wisconsin Valisi Tony Evers, şehire ek Ulusal Muhafız gücü konuşlandıracağını duyurdu.

Öte yandan Soruşturmanın bir benzin istasyonunun önünde görülen silahlı bir grubun üzerine yoğunlaştığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde tüfek olan bir kişinin, kalabalık bir kişi tarafından kovalandığı, tüfekli kişinin yere düştükten sonra etrafa ateş açtığı görüldü.

Protestolar bir siyahinin vurulmasının ardından başladı

ABD polisinin Kenosha şehrinde siyahi bir vatandaşı olan Jacob Blake'i vurarak sakatlanmasına yol açmış ve sonrasında şehirde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemler başlamıştı.