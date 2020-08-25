ABD'de dikkat çeken gelişme! Göreve çağrıldılar

ABD-Wisconsin'da, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurmasının ardından patlak veren gösterileri bastırmak için ulusal muhafızlara çağrı yapıldı.

Demokrat Partili Wisconsin Valisi Tony Evers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 125 ulusal muhafızın gece yarısına kadar eyaletin Kenosha kentine ulaşacağını bildirdi.

Vali, ulusal muhafızların, kentteki altyapı tesislerinin korunması ve itfaiyecilerle olaylara dahil olan diğer kişilerin korunmasından sorumlu tutulacaklarını belirtti.

Ulusal muhafızların göreve çağrılması kararı, protestolar sırasında bazı göstericilerin araçları ateşe vermesi ve polisle çatışmaya girmesinin ardından geldiği ifade edildi.

Öte yandan; kentte, saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siyahi Amerikalı polis kurşunuyla ağır yaralandı

Pazar günü Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde öğleden sonra yaşanan olayda Jacob Blake adlı siyahi ağır yaralanmıştı.

ABD polisinin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan siyahiyi kıyafetinden çekip önlemeye çalıştığı ve ardından arkasından 7 el ateş etiği sosyal medyaya yansımıştı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, hastanede tedavisi devam eden Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ABD polisin açıklamasına göre ise, polis, 'aile içi bir olay' gerekçesi ile gelen ihbarla olay yerine gitmişti.

ABD basınına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini ileri sürmüştü.

Babalarının polis tarafından vurulduğunu gördüler

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulunan Wisconsin Valisi Tony Evers, Blake'in öğlen vakti arkasından defalarca vurulduğunu bildirerek, henüz bütün ayrıntılara sahip olmadıklarını, ama Blake'in eyaletlerinde veya ülkelerinde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi olmadığını bildiklerini söyledi.

Avukat Benjamin Crump ise Blake'in otomobile binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu, o sırada ise üç çocuğunun arabada bulunduğunu, travma geçirmiş olacaklarını, çocukların daha iyisini hak ettiğini ifade etmişti.

Polis şiddetine karşı sokağa döküldüler

Tepki çeken olayın sosyal medya gündemine bomba gibi düşmesinin ardından sokaklara çıkan göstericiler polis şiddetini protesto ederken, kentin meydanında ve Kenosha polis merkezinin çevresinde toplanan göstericiler uzun süre eylemlerini sürdürmüştü.

Olaylardan sonra Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyurulmuştu.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, Mayıs ayında polisin boynuna uyguladığı baskı sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesinden sonra ABD genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler meydana gelmişti.