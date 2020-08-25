ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.

Virüs bulaşan kişi sayısı 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

ABD genelinde ise 676 bin 300 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 608 bin 817 vakayla Teksas ve 602 bin 829 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 972 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.