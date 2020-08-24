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Dünya ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:46:00 -
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 786 artışla 5 milyon 875 bin 939'a ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 427 artışla 180 bin 618'e yükseldi. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 167 bini, test yapılanlar 76 milyon 174 bini geçti.

Ülke genelinde ise 670 bin 55 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 604 bin 303 vakayla Teksas ve 600 bin 571 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 967 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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