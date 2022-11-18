  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de Biden yönetiminden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman için dokunulmazlık talebi
Dünya

ABD'de Biden yönetiminden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman için dokunulmazlık talebi

Biden yönetimi, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık verilmesini talep etti. ABD'de Biden yönetiminden Prens Selman için dokunulmazlık talebi hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-11-18 10:15:00 - 2022-11-18 10:24:04
ABD'de Biden yönetiminden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman için dokunulmazlık talebi

ABD'de Joe Biden yönetimi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Biden yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ın "Başbakanlık" görevinin başına geçtiğini, bu sebeple artık dokunulmazlığı olması gerektiğini, bahsi geçen davada yargılanamayacağını ifade etti.

"CEMAL BİR KEZ DAHA ÖLDÜ"

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice, Biden yönetiminin kararının ardından sosyal medya hesabından, "Cemal bugün yine öldü. ABD'de adalet para önce geldi" dedi.

Petrol üretimi kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında kriz: Prens Selman Biden ile alay etti!
Petrol üretimi kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında kriz: Prens Selman Biden ile alay etti!

Dünya

Petrol üretimi kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında kriz: Prens Selman Biden ile alay etti!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'da
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'da

Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'da

ABD'li senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım!
ABD'li senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım!

Gündem

ABD'li senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramses

NİYE BRE BUNAK PARAIN KÖPEĞİ SİYONİST ?Rockefeller ne Rothschild'İN embesili ;2020 lerdA bir insan yok olurmu? işim olmaz alçak teRör destekleyici ,kızıldereli katili dünyanın vampiri abd ile !!!!!!kimki ona abd ye bulaşır ALLAH onu kahreyleye!

konyalı mahoaga

ADALETİN BU MUU DÜNYAA? Testereli, kravatlı haydutlar, birbirini ağırlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23