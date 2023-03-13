ABD’de bankalar teker teker çöküyor

Silicon Valley Bank (SVB), geçtiğimiz günlerde iflas bayrağını çektiğini duyurdu. Bugün de Signature Bank kapatıldı.

ABD’nin en büyük 16. bankası ve 6 binden fazla çalışanı olan Silicon Valley Bank (SVB), geçtiğimiz günlerde iflas bayrağını çektiğini duyurdu. Hatta Elon Musk’ın satın alabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bugün ise kripto şirketleriyle çalışan Signature Bank de kapatıldı.

ABD’de ve dünya genelinde yatırımcıları şok eden gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde kapatılan Silicon Valley Bank’in ardından düzenleyici kurumlar sistemik risk nedeniyle kripto şirketleriyle olan ortaklığı ve çalışmalarıyla bilinen New York’taki Signature Bank’i kapatma kararı aldı.

İlgili karar Hazine Bakanlığı, Federal Rezerv yönetimi ve FDIC tarafından ortak bir basın bülteninde paylaşıldı. Şunlar söylendi:

“New York’taki Signature Bank için de benzer bir sistemik risk (Silicon Valley Bank’e gibi) istisnasını duyuruyoruz. Signature Bank, bugün devlet kiralama otoritesi tarafından kapatıldı. Tüm mevduat sahiplerinin durumu gözetilecek. Silicon Valley Bank kararında olduğu gibi, vergi mükellefi hiçbir zararı karşılamayacak.”

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31 Aralık 2022 itibariyle Signature Bank’in toplam varlıkları 110.4 milyar doları civarıydı. Toplam mevduatı ise 88.6 milyar doları aşıyordu. Fakat bu banka da Silicon Valley Bank gibi beyaz bayrak çekerek sisteme teslim oldu.

İddia: Elon Musk, Silicon Valley Bank’a talip oldu!

Silicon Valley Bank’ın (SVB) batması ve iflas duyurusunda bulunmasından sonra, birçok yatırımcı ve müşteri yeni bir ekonomik krizin kapıda olup olmadığını düşünmeye başladı. Bazı kişiler ise Twitter’ın bankayı satın alması gerektiğini ve dijital hale getirmesi gerektiğini öne sürdü. Fakat Musk’tan henüz resmi bir adım gelmedi.