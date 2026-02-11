“ABD’de aşırı derecede sübvanse ediliyor” Macron’dan Elon Musk çıkışı!

  • İSTANBUL
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elon Musk’un ABD’de federal kurumlar tarafından yoğun şekilde desteklendiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’li milyarder Elon Musk’un federal kurumlar tarafından “aşırı derecede sübvanse edildiğini” söyledi.  Emmanuel Macron, Belçika'nın Anvers kentinde düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

 

Macron, Avrupa'nın kritik minerallere yatırım yapması ve bu konuda stratejik rezerv oluşturması gerektiğini belirtti.

 

"Korumacılığa" inanmadığını vurgulayan Macron, Avrupa'nın yerel üreticileri korumayan dünyadaki "tek saf kıta" olduğuna inanmadığının altını çizdi.​​​​​​​

 

“Ortak borçlanma sistemi”

Macron, Avrupalılar yeterince savunma, uzay güvenliği, yapay zeka ve kuantum gibi sektörlere yatırım yapmak istiyorsa, bunun ortak bir borçlanma sisteminden geçebileceğini söyledi.

 

Avrupa dışındaki çözümleri finanse etmenin "delilik" olduğunu belirten Macron, Çin ve ABD'nin hem kamu hem özel sektöre yatırım yaptığını, Avrupa'nın ise bu konuda "geride kaldığını" savundu.

 

Macron, Starlink'e hayran

Herkesin uydu internet hizmeti sağlayan Starlink'e hayran olduğunu aktaran Macron, şunları kaydetti:

"Ancak açık olmak gerekirse, Sayın Musk muhtemelen sübvanse edilmek için Amerikalı vergi mükelleflerinin en fazla milyar dolarlarını dünyada cebinde taşıyan adamlardan biri. Musk öncelikle ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse edilen bir adam. Güzel bir haber bu, o son derece yenilikçi biri."

 

ABD'nin öngörülemez bir ekonomik güce ve yönetime doğru evrildiğini savunan Macron, "Çin otoriter bir rejim, yanlış anlaşılmasın, bu onların ortak seçimi." dedi.

 

Macron, bunların ortasında Avrupa'nın, hukukun üstünlüğünün ve öngörülebilirliğin hakim olduğu bir yer olduğunu dile getirdi.

