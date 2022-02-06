ABD’de 50 temsilci Biden yönetimine mektup yazdı: Türkiye nefreti

ABD’de Temsilciler Meclisi’nde yer alan Yunan ve Ermeni bakanların başı çektiği 50 kişilik bir grup, Joe Biden yönetimine bir mektup yazarak Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satılmaması çağrısında bulundu. Yunan ve Ermeni lobisinin harekete geçirdiği Ermeni ve Yunan temsilcilerin başı çektiği grup, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları’na Türkiye’ye baskı yapılmasını tavsiye eden bir mektup gönderdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’e hitaben yazılan 4 Şubat tarihli mektupta, “Türkiye’nin yeni F-16’lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi ve Erdoğan rejimini sorumlu tutmak için derhal harekete geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Mektup, “ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve yurtdışında uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak için somut adımlar atana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek sağlamamalıdır. Erdoğan yönetimi, ABD’nin ekonomik yaptırımları dahil tüm diplomatik araçların devreye girene kadar tutumunu değiştirmeyeceğini gösteriyor” iddiasında bulunuldu.

50’den fazla ABD Temsilcisinden oluşan gruba, Kongre Ermeni Grubu Eşbaşkanı Frank Pallone Yunan Kafkas Eş Başkanı Gus Bilirakis öncülük ettiği bildirildi. Mektuba hem Demokrat, hem Cumhuriyetçilerin imza attığı aktarıldı.

ABD Helenik Liderlik Konseyi İcra Direktörü Endy Zemenides, Kongre, Türkiye’ye “Kongre, yalnızca üslupta değil, özde bir değişiklik talep etmekte haklı” diyerek Türkiye’nin istedikleri gibi hareket etmesini istediklerini belirtti.

NATO’nun yiğidi Türkiye

In Defence of Christians Direktörü Richard Ghazal, Türkiye’nin ABD savaş silahlarıyla ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğini göreceklerini belirterek “NATO’nun ‘yiğit’inin eski Soğuk Savaş nostaljisine kapılmamalıyız, bugün onların kötü eylemlerine bakmalıyız” diyerek nefretini kusan bir diğer isim oldu.