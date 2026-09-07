AB’dan Sırbistan’a ‘Bosna Kasabı’ fırçası! Soykırımcıyı yüceltenin Avrupa’da yeri yok!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, "Bosna Kasabı" olarak adlandırılan, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da törenle karşılanmasının ardından, savaş suçlularının yüceltilmesi ve soykırımın inkar edilmesinin "AB ve aday ülkelerde yeri olmadığını" belirtti.

Wigand, yaptığı yazılı açıklamada, 1990'larda Balkanlar'da yaşananların Avrupa'nın yakın tarihindeki "en karanlık dönemler" olduğunu kaydederek eski Yugoslavya ülkelerinde savaş suçlarına maruz kalan tüm mağdurlar, hayatta kalanlar ve aileleriyle dayanışma mesajı verdi.

Mladic'in savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediğini, ayrıca hüküm giymiş savaş suçlusu olduğunu hatırlatan Wigand, "Savaş suçlularını yüceltmek, soykırımın inkarı ve tarihi revize etmeye yönelik girişimler, Avrupa'nın en temel değerleriyle çelişmektedir ve AB'de ya da AB'ye aday ülkelerde bunlara yer yoktur." ifadesini kullandı.

Müslüman katiline devlet töreni hazırlığı!

Wigand, Batı Balkanlar'da uzlaşma ve iyi komşuluk ilişkilerinin ortak geleceğin inşası için temel unsurlar olduğunu kaydetti.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic 27 Ağustos'ta, insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde ölmüştü.

Mladic'in cesedinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da törenle karşılanması ve devlet töreniyle gömülecek olması Balkanlar'daki birçok ülke lideri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da 4 Eylül'de, Mladic için üst düzey cenaze töreni düzenleme kararının AB değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, Sırbistan'a planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.

- 16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel televizyon programında, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi kabul ediliyordu.