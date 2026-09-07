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Sakın izinsiz el sürmeyin: Milyonlarca lira ceza alabilirsiniz!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakın izinsiz el sürmeyin: Milyonlarca lira ceza alabilirsiniz!

Tunceli'de izinsiz şekilde dağ sarımsağı toplayan 3 kişiye toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.

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Foto - Sakın izinsiz el sürmeyin: Milyonlarca lira ceza alabilirsiniz!

Tunceli’de koruma altındaki dağ sarımsağını doğadan izinsiz söken kişilere ceza yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Tunceli'de doğadan izinsiz şekilde dağ sarımsağı söktükleri tespit edilen kişilere, 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

#2
Foto - Sakın izinsiz el sürmeyin: Milyonlarca lira ceza alabilirsiniz!

KORUMA ALTINA ALINMIŞTI! Tunceli'de gerçekleştirilen denetimlerde, doğadan izinsiz şekilde söküldüğü tespit edilen dağ sarımsaklarının, ekipler tarafından el konularak yeniden toprakla buluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - Sakın izinsiz el sürmeyin: Milyonlarca lira ceza alabilirsiniz!

"Biyoçeşitliliğe zarar veren 3 şahsa, toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. Doğal zenginliklerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için sahadayız."

#4
Foto - Sakın izinsiz el sürmeyin: Milyonlarca lira ceza alabilirsiniz!

Dünya üzerinde yalnızca Tunceli bölgesinde yetişen dağ sarımsağı, bilinçsizce toplanması, endemik ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınmıştı.

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