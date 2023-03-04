ABD zırhlısı Ukrayna'da pusuya düştü

Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ülkeye birçok MaxxPro tipi MRAP sevk etmişti. Ukrayna Ordusu tarafından cephe hattında aktif olarak kullanılan MaxxPro, Rus Ordusu’nun pususuna düştü.

Donetsk bölgesinde bulunan Ukrayna Ordusu’na ait M1224 MaxxPro, Rus Ordusu tarafından büyük kalibreli makineli tüfek ve/veyahut toplar ile saldırıya uğradı. Ön camı ile açık tipteki silah kulesi birçok kez isabet alan M1124 MaxxPro aracının motor kısmı ağır hasar aldı. Motor kaputu parçalanan ve kullanılamaz hale gelen MaxxPro aracı, Ukraynalı askeri personel tarafından tahliye edildi.

Olayda can kaybı veyahut yaralı olup olmadığı bilinmezken, saldırının bir Rus askeri aracı tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Ukrayna Ordusu, cephe hattında ABD üretimi MaxxPro ve Türk yapımı BMC KİRPİ gibi MRAP’leri aktif olarak kullanıyor. Bölgede şu ana kadar 15 adetten fazla MaxxPro’nun, 8 adet ise BMC KİRPİ’nin ağır hasar aldığı biliniyor. Ağır hasar alan KİRPİ’lerin küçük bir kısmı ise onarılarak yeniden bölgeye sevk edildi.

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Öte yandan Türkiye, Ukrayna’ya yönelik KİRPİ sevkiyatlarını ise periyotlarla sürdürüyor.

MaxxPro MRAP

ABD, 2022 yılı sonunda Ukrayna’ya 600 milyon dolardan fazla bedele sahip 200’den fazla MaxxPro MRAP sevk etmeye karar vermişti.

MaxxPro, Navistar International tarafından İsrail Plasan ile işbirliği içinde tasarlanan mayına dayanıklı pusu korumalı bir araçtır. ABD Ordusu’nun MRAP programında yer almak üzere tasarlanmıştır. İlk araçlar 2007 yılında test edilmek üzere teslim edilmiştir. Bu mayın korumalı araçlardan 6.000’in üzerinde üretildi ve binlercesi şu anda ABD Ordusu’nda hizmet veriyor.

Araç bir mürettebat kabinine ve motor bölmesine kadar uzanan V şeklinde bir gövdeye sahiptir. V şeklindeki gövde el yapımı patlayıcı infilakında aracın daha az hasar almasını sağlar. Testler sırasında bu MRAP aracı 7 kg’lık bir kara mayını patlamasından kurtulmuştur. MaxxPro’nun zırhı, İsrailli Plasan tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Zırhı, gövde kaynaklanmak yerine birbirine cıvatalanmıştır. Bu, saha koşullarında onarımı kolaylaştırmaktadır. Araca ek zırh da takılabiliyor.

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