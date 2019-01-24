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ABD yüzsüz çıktı! Venezuela yönetiminden son uyarı: Diplomatlar ülkeyi terk etmezse...

Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kovulduğu halde gitmeyen ABD diplomatların ülkeyi terk etmemeleri halinde elektriksiz ve gazsız kalabileceklerini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 17:42
ABD yüzsüz çıktı! Venezuela yönetiminden son uyarı: Diplomatlar ülkeyi terk etmezse...

Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, "Onlar (ABD'li diplomatlar), gitmeyeceklerini, zira Maduro'yu tanımadıklarını söylüyor. Peki ya ansızın elektrikleri, gazları kesilirse ne olacak? Bu ülkede bulunan bu gibi sorunlarla yaşamak…" ifadelerini kullandı.

Cabello, "Diplomatik ilişki yoksa, hiçbir ayrıcalık da olmayacak" diye vurguladı.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD tarafından geçici başkan olarak tanınması üzerine Washington'la tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini söylemişti.

Devlet Başkanı Maduro destekçileri ise, ülkenin birçok noktasında ABD ve diğer devletlerden gelen açıklamalara ve muhalefetin girişimine karşı sokaklara çıkmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmama konusunda uyarmış ve Venezuela'yı desteklemeye devam edeceklerini söylemişti.

Şimdiye dek ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezuela devlet başkanı olarak tanıdı.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:42
  1. ABD
  2. Diplomatik ilişki yoksa
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  4. Venezuela
  5. Juan Guaido
  6. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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