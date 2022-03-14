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Dünya ABD yeni keşfetti! Mahalle bekçileri göreve başladı
Dünya

ABD yeni keşfetti! Mahalle bekçileri göreve başladı

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Komiseri Keechant Sewell, "Mahalle Güvenliği Ekipleri" oluşturduklarını aktarırken, 25 devriye ekibinin kentin en olaylı beş ilçesinde göreve başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 22:10:00 - 2022-03-14 22:13:40
ABD yeni keşfetti! Mahalle bekçileri göreve başladı

ABD, Türkiye'de uygulanmaya başlandığı günden beri bazı çevrelerin hedef aldığı "bekçilik" uygulamasını başlatma kararı aldı.

Kentin 5 ilçesinde göreve başladılar

NYPD Komiseri Keechant Sewell, Mahalle Güvenliği Ekipleri'nin kentin beş ilçesinde göreve başladığını duyurdu.

Eyalette yaşanan güvenlik sorunlarına karşı bekçilik uygulamasını keşfeden ABD, 25 devriye ekibini bazı mahallelere yerleştirdi.

Komiser Sewell, gelecekte daha fazla ekip kuracaklarını belirterek, ekiplerin mahallelerde silahlı şiddet ve suç faaliyetleri ile mücadele edeceğini söyledi.

NYPD Daire Başkanı Kenneth Corey ise mahalle güvenlik ekibi personelinin "yedi gün" eğitim aldıklarını aktardı.

Bir haftada neler neler öğretmişler!

Corey, bekçilik eğitimine ilişkin şunları söyledi:

Asgari kuvvet teknikleri konusunda kapsamlı bir şekilde eğitildiler. Araba durdurma, gerilimi düşürme, iletişim becerileri ve mahkeme salonunda tanıklık eğitimi gibi birçok yönden yetiştirildiler.

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