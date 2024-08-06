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Teknoloji ABD yargısı, Google'ın yasa dışı tekel oluşturduğuna karar verdi
Teknoloji

ABD yargısı, Google'ın yasa dışı tekel oluşturduğuna karar verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-06 00:30:00 -
ABD yargısı, Google'ın yasa dışı tekel oluşturduğuna karar verdi

ABD'de federal yargıç, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna karar verdi.

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ABD Adalet Bakanlığı ile Google'ı karşı karşıya getiren davaya ilişkin uzun zamandır beklenen kararını bugün açıkladı.

Yargıç Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bu kararla ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadar açtığı antitröst davalarında ilk kez bu boyutta bir dava kazanmış oldu.

İnternet araması konusunda ilk kez büyük bir davayı kaybeden Google'ın bugün kaybettiği davanın ardından süreci temyize götürebileceği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, internet aramasının yüzde 90'ından, mobil arama motoru olarak da bu kategoride yüzde 95'ten fazlasını kontrol ettiği gerekçesiyle Google'a karşı iki kez antitröst davası açmıştı.
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Google'a "antitröst" davası

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

Kaynak: AA

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